تنويه خاص لأهالى الإسماعيلية بشأن رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن، وهي إحدى شركات قطاع البترول، عن بدء أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي، بمحطة تخفيض الضغط بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري، بدءًا من العاشرة صباحًا.

وقالت الشركة التابعة لقطاع البترول، في بيانٍ لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه على العملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناءً عليه، وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

ونوهت بأنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة على مدار الـ24 ساعة.