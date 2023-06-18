الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو" يطرح أغنية "هوليلا" أولى أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" (فيديو)

أبو
أبو

طرح المطرب أبو منذ قليل أغنيته الجديدة بعنوان "هوليلا" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ومحطات الراديو.

 

وتعتبر أغنية "هوليلا"  أولى أغنيات ألبومه الغنائى الأول الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويحمل عنوان "فارق ع الكل" للمنتج محمد جابر، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

 

أغنية “هوليلا “ من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان الدكتور طارق نديم وتحمل معاني كلماتها من مشاعر الإحساس بالفرحة والتفاؤل والانطلاق.

تفاصيل ألبوم “أبو” الجديد “فارق ع الكل”

ألبوم أبو الأول "فارق ع الكل" سيكون به العديد من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين المتميزين من بينهم الشعراء مصطفى حسن ومحمد شافعى، والملحنون محمد يحيي وإسلام رفعت، كما يشارك أيضا الفنان “أبو” بالتأليف والتلحين فى بعض أغنيات الألبوم.

المطرب أبو هوليلا يوتيوب أغنية هوليلا فارق ع الكل ألبوم أبو الجديد

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