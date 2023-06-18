الأنبا باسيليوس يترأس قداس سيامة الشمامسة الجدد بكنيسة أم المخلص ببردنوها

ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الأحد قداس سيامة الشمامسة الجدد بكنيسة أم المخلص ببردنوها كان في استقباله الأب أيوب يوسف راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك.

وألقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، العظة اليوم خلال القداس الألهي عن أحد المخلع تحت عنوان ( الإيمان والثقة والثبات في الله ).



وبعد العظة منح الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، درجة إبصالتيس بسيامة شمامسة جدد بالكنيسة وفي نهاية القداس تم توزيع شهادات الشموسية للشمامسة المرتسمين وتكريم عدد من الخريجين والفائزين في مسابقات الأنشطة الرعوية بالكنيسة وأعطي صاحب النيافة البركة الرسولية لكل الحاضرين.

وعقب القداس تفقد الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، رسم الأيقونات بالكنيسة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

وتأتى جولة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، في إطار اهتمامه ومتابعته الأحوال الرعوية للكنيسة ومشاركة الشعب فرحتهم بسيامة الشمامسة الجدد بالكنيسة .