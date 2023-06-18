خيري فؤاد: الحوار الوطني أعطانا فرصة التعبير عن تحديات العمل الأهلي

قال مهندس خيري فؤاد محمد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا، وعضو المجلس القومي للمرأة، إنه سعيد بدعوته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني والذي ناقش فيه التحديات التي تواجه العمل الأهلي في ظل القانون ١٤٩ واللائحة التنفيذية.

جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأضاف فؤاد، أن إدارة الحوار الوطني اعطتنا فرصة أننا نعبر عن التحديات التي تواجهنا في ظل قانون ١٤٩ واللائحة التنفيذية، لافتا إلى ضرورة النظر إليها لتسهيل العملية في ظل وجود بعض المواد التي تعرقلها خاصة وأن الأمور عكس التوقعات.

تابع أنهم طالبوا بعودة المنح التي كانت تمنح من صندوق الدعم والتي توقفت، خاصة في ظل معاناه بعض الجمعيات الأهلية والتي تعرض مجلس الإدارة للعقوبات لعدم وجود أموال لدفع التأمينات الاجتماعية أو فواتير الكهرباء والمياه.

كما أنهم طالبوا بأن تتساوى الجمعيات الأهلية بمراكز الشباب والنوادي الرياضية والتي تحصل على دعم ٧٥٪، خاصة وأن الجميعات الأهلية تخدم المجتمع المدني بالكامل، ما جعلهم يطالبون بأن تدعم الجمعيات الأهلية الكبرى التي تحصل على دعم بالمليارات ولها ميزانيات تضخم الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحضنها لرفع قدراتها المؤسسية.

وانطلقت، قبل قليل، فعاليات جلسة مناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطني.

ووجهت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التمييز، مضيفة: "اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد".

ويشارك فى الجلسة عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات.