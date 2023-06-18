25 يونيو.. متحف الأبنودى للسيرة الهلالية يقيم ورشة فنية للرسم والتلوين

من وحي الاحتفال بذكرى ثورة يونيو؛ يقيم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية ورشة فنية للرسم والتلوين موجهة للأطفال من 8 سنوات حتى 15 سنة، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، بمقر المتحف في قرية أبنود بمحافظة قنا.

متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية

جدير بالذكر أن المتحف افتتح فى يوم 30 مايو من عام 2015 بقرية أبنود مسقط رأس الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ويقع على مساحة 640 مترًا مربعًا ويحتوى على الكثير من الأقسام التى تحتوى على كتب الأدب والسيرة الهلالية وبنى بالجهود الذاتية ليكون مصدرًا للإبداع.

يعد المتحف قبلة لكل دارس أو هاوٍ فى مجال التراث الشعبى، حيث إن مقتنيات المتحف والتى تحوى مجلدات السيرة الهلالية كاملة ومجموعة أشرطة الكاسيت التى تحوى بداخلها السيرة الهلالية بصوت شاعر الربابة جابر أبوحسين ومعها شرح تفصيلي لمربعات السيرة الهلالية بصوت الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى.

يضم المتحف بعض متعلقات الشاعر الراحل التى تم استلامها من الإعلامية نهال كمال زوجته، وتتمثل فى بعض الدروع التى تم إهداؤها للشاعر الراحل، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية بدلة وقميص وجلباب ونظارة بالجراب الخاص بها وقلم والعصا الخاصة بالشاعر الراحل، وبعض الصور الفوتوغرافية للشاعر الراحل تمثل مراحل عمرية مختلفة وصور تكريمات، كما يضم مكتبة للأطفال وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة للهوايات وقاعة للتكنولوجيا وصالة اطلاع للشباب والكبار ومخزن فرعى، ومكتبة اطلاع الأطفال معدة خصيصًا لاستقبال الأطفال، حيث تضم 1332 كتابًا وبعض اللوحات الفنية الورقية.

توجد مكتبة اطلاع للشباب وهي مكتبة كبيرة بها كتب ومؤلفات لكبار الكتاب والأدباء والمفكرين في مختلف العلوم، حيث تضم هذه المكتبة حوالى 3759 كتابًا، ويحتوي المتحف على 15 مجلدًا و96 شريط كاسيت ومجموعة سيديهات.