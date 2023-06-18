الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"صناعة الحبوب": انخفاض أسعار الأرز الأبيض في الأسواق لصالح المستهلك

رجب شحاتة
رجب شحاتة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، انخفاض سعر الأرز بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في استيراد كميات أرز أبيض من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة، بجانب أيضا توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وقال طارق حسانين إن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا أو خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بأسعار تتراوح من 13 ألفا إلى 14 ألف جنيه بعدما كان ب 20 ألف جنيه لطن الأرز الشعير، كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة" بأسعار تتراوح من 18 ألفا إلى 20 ألف جنيه للطن بدلا من 26 ألفا و28 جنيه ألف جنيه للطن، أيضا انخفاض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيها للكيلو بدلا من 30 و35 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذي أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي في السعر النهائي لصالح المستهلك.

وقال شحاتة إنه سبق وحذر البعض ممن يقومون بتخزين الأرز بهدف رفع الأسعار، مؤكدا أن أسعار الأرز حاليا في طريقها للانخفاض في ظل توافر كميات كبيرة من السلعة داخل الأسواق المصرية بجانب أيضا تغير نمط الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين بسبب غلاء أسعار الأرز خلال الفترة الماضية ومع توافر السلعة حاليا وتغير نمط الاستهلاك، تراجعت أسعار الأرز بشكل كبير بجانب أيضا الاستعداد لموسم حصاد الأرز المحلى اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث من المتوقع الحصول على كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 ملايين إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض الأمر الذي سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.

غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية نائب طارق حسانين وزارة التموين والتجارة طارق حسانين

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