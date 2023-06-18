مبابى يحسم موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، موقفه تجاه مستقبله مع ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أو صيف 2024 على أقصى تقدير حتى نهاية عقده، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

مبابي يحسم موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، فإن مبابي سيستمر مع باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل 2023/ 2024.

واستندت الصحيفة على تصريحات مبابي، التي أدلى بها مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية، قائلًا: "مستقبلي؟ سأبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل".

وأكد مبابي: "سأتخذ قراري بشأن مستقبلي في يونيو 2024 المقبل، أما الآن فأنا أركز على التجهيزات للموسم الجديد".

واختتم مبابي تصريحاته، قائلًا: "كل شيء وارد في عالم كرة القدم، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مبابي أرسل خطابًا لإدارة نادي باريس سان جيرمان، أخبرهم فيه برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد بينهما لعام إضافي، لرغبته في الرحيل عن النادي بحلول صيف 2024.