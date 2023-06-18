الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، الدكتور محمد حسانين، أنه تم تنظيم قافلة طبية على مدار يومين بقرية دير أبوحنس بمركز ملوي تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1574 حالة من مواطني القرية وعلاجهم بالمجان في 7 تخصصات هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأوضح حسانين، في بيان اليوم الأحد، أنه تم صرف العلاج لهم، وشملت الحالات 294 حالة جراحة و391 أطفال و221 باطنة و60 نساء وتنظيم الأسرة و108 قلب و179 رمد و183 جلدية و138 أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء 115 تحليلًا متنوعًا، وحالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ144 مواطنًا ومواطنة، وتم تحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

صحة المنيا قرية دير أبو حنس ملوي قافلة طبية الكشف الطبى تخصصات

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