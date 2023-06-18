حبس سيدتين كونا عصابة تسرق متعلقات المواطنين فى الجمالية

الأحد 18/يونيو/2023 - 02:46 م 6/18/2023 2:46:21 PM

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل".

وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر" بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واهموهما بالسرقة.