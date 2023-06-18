بعد فشلها الإعلامى.. ميجان ماركل تسلك مسارًا جديدًا لتحقيق أرباح خيالية

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميجان ماركل قد تصبح واحدة من أكثر المؤثرين أجرًا في العالم، حيث تتلقى 200 ألف جنيه إسترليني لكل منشور للترويج لبعض العلامات التجارية، كما أكد الخبراء، حيث من المتوقع أن تصبح أيضًا الوجه الجديد لدار الأزياء الفرنسية ديور.

تحركات ميجان ماركل

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يبدو أن دوقة ساسكس تسعى لتغيير مسار عملها، بعد أن فشلت في عملها السابق حيث تعرضت لضربة كبرى من عملاق البث الإذاعي سبوتيفي في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد الإعلان عن عدم تجديد التعاقد معها للموسم الثاني، وهي خطوة قد تشهد خسارة ميجان والأمير هاري 10 ملايين دولار.

وتابعت أن ميجان مستعدة للتغلب على العاصفة، واستعادة هويتها وفقًا للمطلعين المقربين من الزوجين المقيمين في كاليفورنيا، مدعية أنها قد تكون "تساوي مئات الملايين من الدولارات'' إذا قبلت صفقات العلامة التجارية التي يقال إنها تم إلقاؤها في طريقها.

وقال خبير العلامة التجارية والثقافة، نيك إيدي، إن "ميجان يمكن أن تصبح واحدة من أكبر المؤثرين في العالم" و"يمكن أن تجذب الملايين" من خلال أن تصبح وجه ديور.

وتابع المصدر أن ميجان ترى أنه إذا ما أتممت صفقة ديور قد تنافس حتى الإيرادات التي حققتها كيم كارداشيان على مر السنين من خلال شراكتها مع دولتشي آند جبانا، حيث حصلت كيم على 47 مليون دولار مقابل ارتداء فستان من تصميم دولتشي آند جابانا يوم زفافها.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه كجزء من تغير مسار عملها، أقامت الدوقة صداقة مع خبيرة التسويق فيكتوريا جاكسون، التي كانت وراء واحدة من أولى إمبراطوريات المكياج التليفزيونية "الإعلامية".

وتابع المصدر المقرب من ميجان: "ميجان وفيكتوريا قريبتان جدًاـ إذا كان بإمكان أي شخص مساعدة ميجان في تطوير علامة تجارية للعناية بالبشرة أو مستحضرات التجميل، فهي فيكتوريا وبيل''.

يأتي ذلك وسط اقتراحات بأن ميجان قد تتطلع قريبًا لجلب مدونتها الخاصة بالصحة ونمط الحياة "ذا تيج" في محاولة لمنافسة موقع جووب الخاص بالصحة والجمال، والذي تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني.