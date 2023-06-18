الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" خلال 5 سنوات

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وذلك منذ انطلاق المبادرة رسميًا عام 2018، حيث تم الكشف عن 44 مليون و601 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وتقديم العلاج للحالات المكتشف إصابتها بالأمراض، وذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اكتشاف 913471 طفل بالأنيميا، و708913 طفل بالسمنة، و304724 طفل بالتقزم، خلال حملات الكشف الطبى على مدار الخمس السنوات السابقة. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانيميا السمنة التقزم حملات الكشف الطبى المصريين

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