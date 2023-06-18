الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق رسلان يطالب بتفعيل دور التعاونيات والانتهاء من "قانون موحد"

طارق رسلان
طارق رسلان

طالب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات على وجه السرعة.

وأضاف رسلان- في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات فى مصر- أن الدراسة وضعت يدها على عدد من المشكلات في القطاع التعاوني، والتي تستلزم تحركاً جاداً وسريعاً من الحكومة.

وتابع أن هناك قصوراً شديداً في الجهات التابعة للتعاونيات ويكفي أن قرية بها 30 ألف مواطن وزمامها 1500 فدان يوجد بالجمعية التعاونية موظف واحد يؤدي جميع المهام، فهل هذا يعقل ونحن في الجمهورية الجديدة، أن يستقيم هذا الأمر.

أكمل نجاتي الجمهورية الجديدة التعاونيات في مصر اللواء طارق رسلان القطاع التعاونى النائب أكمل نجاتي حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

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