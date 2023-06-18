الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل التنسيقية يطالب بتعديل مواد العقوبات بقانون العمل الأهلي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الأهلي من أهم المحاور التي تعمل في المجتمع.

وأضاف الطوخي، خلال كلمته ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر تحت عنوان "قانون تنظيم العمل الأهلي ولا ئحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي": "إننا نظمنا ورش عمل مع عدد من الجمعيات في المحافظات، ورأينا أن هناك بعض الاقتراحات منها:
١- تعديل تشريعي في القانون 
٢- تعديل بند العقوبات 
٣- مراعاة الجمعيات والمؤسسات وتعاملها معاملة منزلية وليست تجارية
٤- تقنين دور الجمعيات
٥- تدريب العاملين في الجمعيات الأهلية

بدوره، قال مصطفى جبريل، ممثل حزب "الإصلاح والتنمية": "إننا نأمل بالوصول إلى توصيات تحقق آمال المصريين"، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات لديها تخوفات من توفيق أوضاعها وهناك فجوه بين النص القانوني والتطبيق.

ولفت - في كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل التخلي بالحوار الوطني - إلى أنه يجب غرس ثقافة التطوع لدى المواطنين وجعلها إلزامية، داعيًا مجلس النواب للتوسع في جلسات الاستماع كي يعبر الجميع عن وجهة نظرهم.

الحوار الوطنى النص القانوني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة لجنة النقابات ثقافة التطوع

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