كواليس إنهاء "نيتفليكس" تعاقدها مع هاري وميجان: لم يحققا النجاح المطلوب

انتشرت التكهنات في هوليوود الليلة الماضية بأن منصة نيتفليكس الأمريكية ربما تستعد لاتباع نفس نهج منصة سبوتيفي في إيقاف العمل مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

كواليس إنهاء تعامل نيتفليكس مع هاري وميجان

قال مصدر في عملاق البث الأمريكي، الذي وقع صفقة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني مع الزوجين في عام 2020: "لم تكن العلاقة دائمًا رائعة، بين المنصة ودوق ودوق ساسكس، فالمشكلة لم تكن أبدًا مع هاري ولكن مع ميجان التي كنا نعتقد أنها تعرف جيدًا كيف تدار الأمور في هوليوود".

وتابعت الصحيفة أنه بحسب ما ورد، كان كبار المسؤولين التنفيذيين في نيتفليكس غير سعداء باختيار الزوجين إجراء مقابلة أولية مع أوبرا وينفري على شبكة سي بي إس، وقال المصدر "غرور الزوجين أضر بهما كثيرًا".

وأكدت الصحيفة أن توقف العمل جاء بعد أن قدم الزوجان سلسلة وثائقية مكونة من 6 حلقات لصالح المنصة الأمريكية، وأصبحت ثاني أكثر الأعمال الوثائقية مشاهدة على المنصة، ولكن يعود نجاح السلسلة لأن الزوجان يتحدثان عن كواليس الحياة في العائلة المالكة البريطانية والأزمات التي مرا بها، كما قدما سلسلة "لايف تو لود" حول القادة الملهمين والتي لم تلق نفس النجاح، ومن المقرر بث فيلم هاري الوثائقي عن "إنفيكتس جيمز" في أغسطس المقبل.

وتابعت أن المديرين التنفيذيين في المنصة الأمريكية أيقنوا أن قوة هاري وميجان تنبع من كونهما عضوين في العائلة المالكة البريطانية فقط، وأي أعمال تُصدر بعيد عن هذا المسار لن تحقق أي نجاحات، وهو ما يفسر عدم عرض سلسلة الرسوم المتحركة للأطفال ، بيرل ، والتي تدور حول فتاة مستوحاة من الشخصيات النسائية التاريخية.

وأضافت أنه وفقًا لمصادر مقربة من ميجان، فقد كانت غاضبة من المنصة التي لم تطالبها بالمشاركة في الأعمال الوثائقية التي صدرت مؤخرًا حول التنوع العرقي، بما في ذلك الملكة كليوباترا، وهي سلسلة حديثة لعبت فيها الممثلة السمراء أديل جيمس دور آخر فراعنة مصر.

وقال مصدر في المنصة الأمريكية: "هناك مراجعات جارية لجميع العقود الرئيسية، حيث كانت نيتفليكس سعيدة جدًا بأداء سلسلة الأعمال الوثائقية الخاصة بها وترغب في الحفاظ على نجاحها".