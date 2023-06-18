الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو عكاشة يدعو الحكومة لدعم التعاونيات وإنشاء المزيد منها

عمرو عكاشة
عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن تفعيل دور التعاونيات في مصر، يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن التعاونيات تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة لأعضائها، وتسهم في تحسين مستوى الدخل القومي والاستثمارات، كما أنها تمكن الدولة من تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي.


واستكمل النائب عمرو عكاشة قائلا: “بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاونيات تسهم في تحسين حالة المجتمع بشكل عام، حيث يستفيد من خدماتها الملايين من المواطنين”.

وتابع: “ولذلك يجب على الحكومة المصرية دعم هذه التعاونيات وتشجيع إنشاء المزيد منها، كما يجب على المجتمع المصرى بأسره أخذ دور فعّال في دعم هذه التعاونيات والانضمام إليها للاستفادة من خدماتها وتحقيق المصلحة المشتركة”.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الادارة المحلية التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الزراعة والري الحكومة المصرية

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