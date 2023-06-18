الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غياب وزيرة التضامن عن جلسة الشيوخ.. ووزير المجالس النيابية يوضح السبب

علاء فؤاد
علاء فؤاد

كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية والبرلمانية، عن سر تغيب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وقال فؤاد: "الوزيرة رجعت من ألمانيا خلال ساعات متأخرة من الليل، وهى مرتبطة بأكثر من التزام"، مشيرًا إلى أن مسئولي الوزارة سيقومون بتدوين كل ما يدور في الجلسة وعرضها على الوزيرة، والتي ستكون حاضرة بالجلسة حال الانتهاء من بعض الارتباطات.

الادارة المحلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاونيات في مصر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن

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