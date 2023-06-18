الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

على أبواب مدرسة «الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات» في المعادي، وقفت سماح "أم محمد" عاملة نظافة، شاردة الذهن تمسك بالمكنسة، تنظر هنا وهناك على الطالبات وهن يخرجن من أبواب اللجان وتبدو عليهن الفرحة بسهولته.

تتخيل «سماح» ماذا لو كانت هي من بين هؤلاء الطلبة، ماذا لو كانت قد حققت حلمها بالالتحاق بالمدرسة والوصول إلى الثانوية العامة، واستكمال التعليم الجامعي.

الدموع تغلبها، وهي تقول لـ"الدستور" بعد أن التقطت عدستها شرود ذهنها وملامح الحزن عليها: "كان نفسي أبقى زيهم. كان نفسي أدخل المدرسة وأكمل وأدخل كلية سياحة وفنادق".

منعت الظروف «سماح» (31 عاماً) من الالتحاق بالمدرسة، فهي فقط تستطيع القراءة والكتابة بمجهود ذاتي وقادها القدر في النهاية لتصبح عاملة نظافة.

بطرف "الإيشارب" الذي يغطي رأسها تعود سماح لتمسح دموعها، وتقول: "حاولت أقدم في التعليم تاني بس ما عرفتش".

وتتابع: "التعليم عايز مصاريف.. وأنا وجوزي أرزقية.. خلاص اللي ما عرفتش أعمله مع نفسي حاعمله مع ولادي".

تمضي «سماح» وتمسح دموع أخيرة انهمرت وتعود لتمسك بالمكنسة وتجر عربة النظافة.

FB_IMG_1687082787274
FB_IMG_1687082787274
FB_IMG_1687082784152
FB_IMG_1687082784152
الثانوية العامة التربية والتعليم اللغة العربية الثالث الثانوي قصة سماح

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

أزمة النحو.. طلاب الثانوية العامة: «متوقعناش الامتحان» (فيديو)

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

رفع قيمة رسوم تأشيرة دخول البلاد لـ 700 دولار

تنسيق التمريض 2023 سوهاج.. وشروط التقديم

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران