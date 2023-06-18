الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي الموهبة الغنائية "ملك" ويوجه "الثقافة" بتبني موهبتها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الموهبة الغنائية "ملك عارف محمد"، صاحبة الصوت العذب والطالبة بمدرسة الشهيد محمود صلاح فارس الابتدائية بدمليج مركز منوف، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي والأستاذ أحمد فوزى، مدير عام ثقافة المنوفية. حيث استمع المحافظ إلى فقرة غنائية بصوت الطالبة لأغنية "يا صباح الخير ياللي معانا"، وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الموهبة الغنائية وصوتها الفريد، مؤكداً تبنيه ودعمه الكامل لها لممارسة هوايتها وتشجيعها على الإبداع.

ووجه المحافظ مدير عام ثقافة المنوفية بتبني تلك الموهبة الغنائية الفريدة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لها لصقل مهاراتها الفنية، وأشار مدير عام ثقافة المنوفية إلى انضمام الطفلة إلى كورال أطفال قصر ثقافة شبين الكوم، بالإضافة إلى التدريب مع الفريق الأول للموسيقى العربية للمنوفية وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للوصول إلى الاحترافية.

وأهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير وميدالية المحافظة هدية تذكارية تقديرا لموهبتها الفنية الفريدة وأدائها المتميز، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية رائدة دائما بالموهوبين والمبدعين في شتى المجالات.

واستمع محافظ المنوفية إلى الموهبة الغنائية “ملك” أثناء استعراضها لفقرة غنائية في افتتاح مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ117.

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