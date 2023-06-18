الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتى ملاكى مع ربع نقل بالشرقية

جثة
جثة

 وقع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى مع ربع نقل بمفارق أبونصار الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع مواطن.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مواطن مقيم الخطارة الصغرى، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكشفت التحريات عن حدوث إصابة المواطن التى أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى مع ربع نقل بمفارق أبونصار الصالحية الجديدة.

 تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم ملاكي ربع نقل محافظة الشرقية المستشفى

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