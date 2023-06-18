أحمد إدريس: تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر لتفوقهم وتميزهم العلمى

كرم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، الطلاب من أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر تقديرًا لتفوقهم الدراسى وتميزهم علميًا، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وأهدى النائب أحمد إدريس الطلاب المتفوقين درعًا وشهادات تقدير لتكريمهم على تميزهم العلمى.

وقال إدريس علينا الاهتمام بشكل أكبر برعاية أبنائنا الطلاب لأنهم قادة المستقبل، مؤكدًا أن الاهتمام برعايتهم وتعليمهم من الصغر يخرج لنا أجيالًا متفوقة قادرة على تحمل المسئولية والنهوض بالوطن.

وشدد النائب أحمد إدريس على ضرورة ربط العملية التعليمية بسوق العمل وإعادة تدريب وتأهيل الطلاب.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤%، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضى.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و٩١٠ طلاب وطالبات، حضر منهم ١٧٤٨٩ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءًا من تاريخ اعتمادها وهو يوم ٨ يونيو ولمدة ١٥ يومًا، بمقر مديرية التربية والتعليم، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال أسبوعين، مؤكدًا على تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في احتفالية خاصة.