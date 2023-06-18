"العربى" يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية: يا رب الامتحانات كلها كده

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية، الذي رسم البسمة على وجوه الطلاب.

تقول نورهان خالد من أمام مدرسة "الشهيد محمد عبدالباسط الثانوية بنات" بشبرا مصر، لـ"الدستور": "الحمد لله الامتحان كان حلو وعدى على خير بس الوقت هو اللي قصير، وبإذن الله ربنا حنين ويكون باقي الامتحانات كويسة وسهلة".

نيرة أحمد، الطالبة التي تمتحن في مدرسة "الوراق الثانوية للبنات" بمنطقة الوراق في الجيزة، تقول إن امتحان مادة اللغة العربية كان غاية في السهولة وبداية مبشرة ونأمل في الامتحانات المقبلة.

وأشادت شهد عماد بالمدرسة نفسها بمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدة أن المادة سهلة وجميع الأسئلة مباشرة ومن المنهج، واتفقت معها تقى محمد.

وأمام مدرسة الأورمان بالعجوزة، قال الطالب محمد مختار إن الامتحان كان على ما يرام وأسئلة النحو كانت جيدة للغاية وبقية الفروع، واصفًا أن المادة كانت بمستوى الطالب المتوسط.

وأعرب محمد جمال من أمام مدرسة في مدينة طلخا بالغربية عن سعادته بسهولة امتحان اللغة العربية. ونفى ما تردد بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب الامتحان.