الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية العامة يشيدون بمستوى امتحان اللغة العربية: "يا ريت كل الامتحانات كده" (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

عمّت الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان اللغة العربية، والتي ظهرت على وجوههم أثناء خروجهم من أبواب اللجان.

تقول الطالبة نورا عادل، وقد ارتسمت على وجهها الفرحة أثناء خروحها من لجنة امتحان اللغة العربية بمدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، إن الامتحان جاء سهلًا ومن الكتاب المدرسي، وتتمنى أن تأتي جميع الامتحانات القادمة بنفس المستوى. 

واستقبل الأهالي ذويهم الطلبة بالأحضان ودموع الفرحة.

https://www.youtube.com/shorts/WB1MX-fB1pU

وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة العربية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة، وذلك وسط العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق ١٢ يونيو، ومن المقرر أن تنتهي الخميس ١٣ يوليو.  

ويؤدي الامتحان طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

من جانبها، تتابع وزارة التربية والتعليم نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتنفي أي شائعات عن تسريب الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثانوية العامة اراء الطلاب امتحانات اللغة العربية الثالث الثانوي

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