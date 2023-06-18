مصادرة 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية في مصنع بطنطا

صادرت مديرية التموين بالغربية 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بطنطا.

وقاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وباستهداف المصنع تبين أنه غير مرخص، وتم ضبط 500 ألف عبوة عصير وحلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و2 طن خامات شيكولاته وسوداني انتهاء مايو 2023.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة.