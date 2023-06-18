تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة العربية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة دمياط حول مستوى امتحان اللغة العربية الأول، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال حسن عبده إن الامتحان بالفعل في متناول الطالب المتوسط، لكنه كان يحتاج إلى وقت أطول من المخصص له.

ورصد طلاب غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، والتي تباينت حول كونه متوسط الصعوبة، لكنه يحتاج إلى وقت أطول.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة سير الامتحانات الثانوية العامة بالمراكز والمدن من خلال جولات ميدانية لتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، إلى جانب توجيه فريق العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.