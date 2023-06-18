ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

ضبطت مباحث القاهرة، الأحد، 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الورشة و3 أشخاص آخرين، لاثنين منهم معلومات جنائية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1,5 × 1,5 متر بعمق 2 متر، وأدوات حفر وتنقيب.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.