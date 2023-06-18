الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عصائر ومياه مثلجة لطلاب الوادى الجديد بعد انتهاء امتحان العربى

مثلجة لطلاب الوادي
مثلجة لطلاب الوادي الجديد

حرص رئيس مركز الداخلة والعاملون بالمركز على توزيع مياه مثلجة وعصائر على الطلاب بعد أداء امتحان اللغة العربية اليوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وانتهى امتحان اللغة العربية منذ دقائق بجميع اللجان الامتحانية بالوادي الجديد لمدة 3 ساعات، بدأت التاسعة صباحًا وانتهت الثانية عشرة ظهرًا.

وطلب رئيس مركز الداخلة من أولياء الأمور عدم التزاحم أمام اللجان، حيث تم توزيع المياه المثلجة والعصائر على الطلاب في أثناء الخروج من الامتحانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

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الثانوية العامة الثالث الثانوي التربية والتعليم امتحانات الوادي الجديد

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