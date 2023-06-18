رصد 70440 مخالفة مرورية بينها سرعات زائدة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 70440 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 18662 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 860 مخالفة السير دون ترخيص، وضبط 15 مخالفة موقف عشوائى، و33 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.