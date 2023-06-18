وزير التربية والتعليم: حريصون على أن يأخذ كل طالب فى الامتحانات حقه

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، وذلك لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات.

وتفقد الوزير والمحافظ في مستهل الزيارة لجنة مدرسة «الشهيد المقدم لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين» التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم 292 طالبا (101 طالب بالشعبة الأدبية، و191 طالباً بالشعبة العلمية).

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما أكد على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطيين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى لجنة مدرسة حسن مصطفى الابتدائية، والتى تضم 446 طالبة، بـ22 لجنة، واطمأن الوزير من الطالبات على مستوى الامتحان.

وأكد الوزير على الطالبات الإجابة في البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة، كما أشاد الوزير بهدوء اللجان وحسين سير الامتحان.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.