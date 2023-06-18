الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ضبط مسجل خطر سرق مبلغًا ماليًا من مواطن بالموسكى

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجل خطر متورط في سرقة مبلغ مالي من مواطن بالمغافلة، وشراء خاتم ذهب وهاتفين في الموسكي.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مجهولين المصدر مبلغ مالي سرقة مسجل خطر ضبط مباحث القاهرة

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