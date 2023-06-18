الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة الكابلات الكهربائية فى المقطم

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 3 متهمين بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام بمنطقة المقطم. 

وتبين بحوزتهم فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، لودر قيادة أحدهم، مقص، منشار ذات مقبض حديدى، أجنة حديدية، مبلغ مالى.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

كما أقر أحدهم بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة الكابلات الكهربائية سرقة ضبط منطقة المقطم

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