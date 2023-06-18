الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الفيوم": فريق المشاركة والتوعية يواصل الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة

مياه الفيوم
مياه الفيوم

واصلت إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، تنفيذ الأنشطة المجتمعية بالقرى المستهدفة ببرنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تنفيذ حملات طرق أبواب وتوعية بقرى بني صالح، الجلابه، الطحاوى، بلونه ودوار جبلة.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية الأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين بمشروعات الصرف الصحي المنفذة بتلك القرى، وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توفير خدمة الصرف الصحى بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأضاف النجار، أن الأنشطة المنفذة تتضمن تعريف المواطنين بآليات الشكاوى ولصق بوسترات توضح وسائل التواصل مع الشركة  للابلاغ عن الشكاوى أو الأعطال، كما يتم الاستماع إلى شكواى المواطنين ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية، يهدف الى خدمة عدد ٥٧ قرية على مستوى المحافظة وهو ما يساهم فى خفض تأثير مياه الصرف الصحى على جودة المياه ببحيرة قارون.

مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم
مياه الفيوم فريق المشاركة والتوعية يواصل الأنشطة المجتمعية ببرنامج توسعات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة

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