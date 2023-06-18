الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"نجمة فرنسية".. كواليس اختيار بولاند الفرنسية للمشاركة في بطولة فيلم "قاهر الظلام"

طه حسين
طه حسين

عندما يجسد عمل عن رحلة عميد الأدب العربي فبالطبع سيكون مختلفًا عن جميع الأعمال التي تتناول حياة المشاهير والنجوم، فما بالنا بعميد الأدب الدكتور طه حسين الذي كان حلقة الوصل بين الحضارة المصرية والغربية، وأثرى الحياة بالعديد من المؤلفات الثقافية والأدبية والفكرية التي غيرت مجرى حياتنا وما زالت تعالج بعض القضايا.

عندما قرر المخرج عاطف سالم والكاتب كمال الملاخ وكاتب السيناريو والحوار سمير عبد العظيم، في صناعة فيلم عن حياته، فكان لا بد أن يكون قريبًا من الواقع الذي كان يعيش فيه عميد الأدب، وفي خبر نشرته مجلة الموعد عام 1977، كشفت خلاله عن تفاصيل البطلة التي تجسد زوجة سوزان حسين زوجة الراحل.

فقالت: وقع اختيار المخرج عاطف سالم على نجمة التلفزيون الفرنسى "بولاند" للتمثيل فى فيلم "قاهر الظلام" لتجسد دور سوزان زوجة عميد الأدب العربى الراحل الدكتور طه حسين، والزوجة فرنسية، وقد تعرف عليها الدكتور طه حسين عندما سافر إلى فرنسا ليستكمل دراسته، وقد لعبت فيما بعد أهم دور فى حياته.

تفاصيل لقاء سوزان حسين بالنجمة الفرنسية بولاند

وقد اجتمعت النجمة الفرنسية بالسيدة سوزان طه حسين، لتتعرف إليها عن كثب، وتلم بطريقتها فى الكلام باللغة العربية التي كانت تعامل بها عميد الأدب وبعض التفاصيل الأخرى.

 وبعد هذا اللقاء بدأت بولاند بحفظ بعض الكلمات العربية، حتى يمكنها أن تنطق بها ضمن الحوار الذى سيكون معظمة باللغة الفرنسية خلال أحداث الفيلم.

كافية "ده لابيه"

وفي هذا التوقيت كان الذي قام بتدريب بولاند على مخارج الألفاظ باللغة العربية الممثل الكبير عبد الوارث عثر، واختتمت المجلة خبرها قائلة: "والجدير بالذكر أن عاطف سالم وقّع مع بولاند عقد ظهور ها فى فيلم "قاهر الظلام" خلال اجتماعه بها فى مقهى "كافيه ده لابيه" الشهير فى باريس".

تفاصيل لقاء سوزان حسين بالنجمة الفرنسية بولاند كافية ده لابيه حياة المشاهير والنجوم المخرج عاطف سالم الكاتب كمال الملاخ سمير عبد العظيم نجمة التلفزيون الفرنسى بولاند فيلم قاهر الظلام

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