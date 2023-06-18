الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع "إي أسواق مصر" لتشغيل أول منصة إلكترونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

جهاز تنمية المشروعات قام بتوقيع عقد تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "إى أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي سيتم إطلاقها رسميا خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن منصة المشروعات الصغيرة تعتبر استكمالاً لخطة عمل الجهاز التي تهدف لرقمنة مختلف الخدمات التي تدعم الشباب والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. حيث أوضح أن الهدف الرئيسي للمنصة هو تقديم الخدمات للمشروعات بشكل تكنولوجي حديث لتشجيع أصحاب المشروعات القائمة على استفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتحفيز الشباب على الدخول في مجال عمل الحر وإقامة مشروعات في مختلف المجالات المطلوبة في السوق.

وأشار إلى أن المنصة تضم عددا كبيرا من الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة من البنوك والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية مما يسمح للشباب وأصحاب المشروعات بالتعرف على كل ما هو جديد سواء فيما يتعلق بالدعم المالي أو الفني والمقارنة بين الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه الجهات واختيار الأنسب منها وفقا لطبيعة كل مشروع واحتياجاته. وأضاف أن خدمات المنصة ستتضمن التعريف بالجهات المقدمة للتدريب سواء الفني المتخصص أو تدريب ريادة الأعمال وفكر العمل الحر وفرص التسويق في المعارض المحلية وكيفية الاشتراك فيها وآليات التسويق الاليكتروني كما ستعمل على زيادة فرص التشبيك بين المشروعات الكبرى والصغرى وإتاحة الفرص للتصدير للأسواق العربية والأفريقية.

وأشاد رحمي بالتعاون مع شركة " إى أسواق مصر" في تشغيل وإدارة المنصة لما لها من خبرة واسعة في هذا المجال وأوضح رحمي أن عملية تطوير المنصة مستمرة ودائمة لتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المشروعات حيث وجه الدعوة لكافة الجهات المهتمة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة للمشاركة في المنصة والوصول بخدماتهم لأكبر عدد ممكن من العملاء.

كما أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً على أهمية التعاون في دفع عجلة نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية الشاملة وواحد من القطاعات الأكثر استيعاباً للعمالة، وكذلك يمثل حلقة قوية في سلاسل الإمداد لمختلف القطاعات والمشروعات الاقتصادية الأمر الذي يستوجب علينا دعمه تكنولوجياً ليستفيد من مكتسبات التحول الرقمي.

وعقّب إسلام مأمون العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة "إى أسواق مصر"، قائلاً: "يسعدنا هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إدارة أول منصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وتعتبر هذه بداية جيدة للتعاون كما أن هناك العديد من محاور التعاون الأخرى جاري دراستها لتنفيذها مع الجهاز بما يضمن الإسراع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي لمختلف القطاعات الاقتصادية داخل الجمهورية الجديدة".

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