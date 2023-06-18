الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها اليوم، تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 

ومن المقرر أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تفويض بتسلئيل سموتريتش وزير المالية لديها، للمواقفة على تصاريح البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على تأجيل مناقشة خطة بناء استيطاني جديدة. 

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