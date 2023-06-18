رئيس تعليم الشيوخ: الحوار الوطني يشكل مرحلة فارقة من عمر الدولة

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب (2023)، من التزام بما سيخرج وينتج عنه الحوار الوطني من توصيات وذلك دون قيد أو شرط و بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وقال دعبس إن القيادة السياسية تؤكد من خلال استجابتها المستمرة لتوصيات ومقترحات الحوار الوطني، أهمية دوره فى صياغة خارطة طريق للمستقبل فى مختلف القطاعات والقضايا التي تواجهه الدولة المصرية.

وأشار دعبس إلى أن الحوار الوطني يشكل مرحلة فارقة من عمر الدولة المصرية وتاريخها الحديث، مثمنًا عدم السماح بمشاركة من تلوثت أيديهم بالدماء أو شاركوا بأعمال عنف أو تخريب، مضيفا" مصر والمصريين لن تنسى من تسبب فى معاناة الوطن لعدة سنوات".

وتابع قائلا إن متابعة الرئيس واستجابته ترد على المشككين أصحاب مقولة" الحوار للموالاة فقط" او مجرد مكلمة وديكور سياسي، خاصة فى ظل العدد الكبير من المشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والأيديولوجيات والخبراء والمتخصصين.