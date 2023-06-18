الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير نيوزيلندي: مصر من أروع المواقع الأثرية والسياحية في العالم

أشهر المعالم السياحية
أشهر المعالم السياحية في مصر

أكد موقع نيوزلندي أن معرض متحف أوكلاند "مصر: في زمن الفراعنة"، والمقام في نيوزيلندا يعرض مجموعة مذهلة من العناصر التي تغطي تاريخ مصر القديمة.

وبحسب موقع "إن زد هيرلد" النيوزيلاندي، فإن من أبرز القطع الخزفية التي تزين المعرض تعود إلى عصر ما قبل الأسرات، حيث يحتوي الفخار المزخرف في هذه المواقع على تصميمات تجريدية وتمثيلات منقوشة لما كان موجودًا في ذلك الوقت.

مصر من أفضل المواقع الأثرية والسياحية في العالم

وأفاد الموقع بأن تاريخ لوحة القرابين المعروضة في المعرض يعود إلى الأسرة الرابعة في عهد خوفو، الذي بنى الهرم الأكبر، ويمثل اللوح المتوفى وهو يتلقى قرابين من أجل الآخرة كما أن الألوان الموجودة على اللوحة أصلية، ومن المدهش أن عمرها يزيد عن 4500 عام.

ويقول جوش إميت أمين الآثار في متحف أوكلاند: "زرت مصر عدة مرات كسائح وعالم آثار، إنه مكان خاص بسبب تاريخه وكيف تم دمجه في الحياة الحديثة".

وتابع: "لا يمكنك السير في العديد من الشوارع إلا ورؤية موقع أثري، حتى الصحراء في مصر لها طابع خاص، في إحدى اللحظات تكون في وادي النيل النابض بالحياة وفي اللحظة التالية تواجه مساحة من الرمال تمتد على مد البصر".

وأضاف: "أنصح المواطنين بقضاء بعض الوقت في المتحف المصري الكبير ومتحف القاهرة، فلا يمكنك أن تفوت زيارة أهرامات الجيزة ومعها سقارة، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال رحلة يومية من القاهرة".

واستطرد قائلاً: "لا تقضي الوقت في القاهرة فقط، انزل في نهر النيل، وتوجه الأقصر وأسوان والأماكن التي بينهما، أنصح بشدة بالذهاب إلى الصحراء، اخرج إلى الصحراء الغربية وشاهد الواحات والمناظر الطبيعية، حتى أن هناك أماكن يمكن الوصول إليها عن طريق رحلة يومية من القاهرة مثل وادي الحيتان، حيث يمكنك رؤية حفريات كائنات بحرية يعود تاريخها إلى أكثر من 37 مليون سنة".

وتابع: "خذ بعض الوقت أيضًا لرؤية مصر الحديثة، انغمس في الأسواق واستمتع بتجربة المأكولات، إذا كان لديك وقت قصير أو تريد رحلة أكثر تنظيمًا، فقم بحجز جولة، إنها أفضل طريقة للتجول ومشاهدة مجموعة واسعة من المعالم البارزة".

مصر نيوزيلاندا متحف معرض الفراعنة السياحية العالم

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