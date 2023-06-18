الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالدلنجات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة تفقدية على مدارس إدارة الدلنجات التعليمية رافقها خلالها اللواء وائل زغلول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأشرف فؤاد مدير إدارة الدلنجات التعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من توفير الجو الملائم للطلاب.

وتفقدت لجان مدرسة الإرشاد الابتدائية بنين والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بها 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية بالإضافة إلى لجنة خاصة .

كما تفقدت نائب محافظ البحيرة مدرسة الحرية الثانوية بنات، ويبلغ عدد الطالبات المتقدمين للإمتحانات بها 277 طالبة موزعين على 14 لجنة.

وأكدت نائب المحافظ على وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة 38 ألف و91 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية وَالادبية وتضم 115 لجنة رئيسية ، بعدد 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة ، حيث يؤدون اليوم مادة اللغة العربية وقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو، وفقًا لجدولها المعد والمعتمد.

 

 

 

 

 

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