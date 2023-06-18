رئيس "مياه القناة": زياد الضخ لارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لوصولها لآخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات خاصة في أوقات الذروة، تيسيرا على المواطنين، وذلك بسبب زيادة استهلاك المياه في فصل الصيف.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

- مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات لضمان استمرار التشغيل حال انقطاع الكهرباء

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وخاصة في أوقات الذروة، مضيفا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية، بإقليم محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة وتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والشبكات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، والتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة تحدث علي مدار الساعة.