أشهرها "الإدارة عن بعد".. 5 كتب مترجمة تصدرت محركات البحث

تزايدتعمليات البحث خلال الساعات الماضية من جانب المواطنين عن أشهر الكتب المترجمة بالتزامن مع إجازة أخر العام وبداية فصل الصيف، حيث يفضل الكثير من الناس قضاء أغلب أوقاتهم في التصفح داخل الكتب، ومعرفة كل ما هو جديد.

"الدستور" يرصد خلال السطور التالية أبرز 5 كتب مترجمة شغلت اهتمام الناس خلال هذه الساعات.

كتاب "تسطيح العالم.. أزمة الثقافة وسطوة القواعد والمعايير"

من الكتب المهمة التي شغلت بال القراء، ضمن الكتب المترجمة، للكاتب والمفكر الفرنسي الكبير أوليفييه روا، وقامت بترجمته المترجمة بديعة بوليلة.

وتدور أحداث الكتاب حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم والتي منها: مقابل النزعة الكونية، الجندر مقابل الجنس، الجمهورية مقابل الجماعوية، العنصرية، النسوية، الهجرة المشترك بين هذه القضايا بتداعياتها السياسية القوية هو الثقافة بكل ما للكلمة من معانٍ، ومعارك الهوية والأديان كما العلاقات الحميمة.

كتاب الإدارة عن بعد

كتاب "الإدارة عن بعد" من تأليف كل من الكاتبين الأمريكيين ستيف شاندلر ودوين بلاك، بترجمة خالد العامرى، وهو من كتب التنمية البشرية والذاتية، وتتمحور فكرته الأساسية حول كيفية توجيه الآخرين إلى النجاح وطرق مساعدتهم على تحقيقه.

وخلال صفحات الكتاب، يقدم كل من "ستيف شاندلر" و"دوين بلاك" خلاصة تجاربهم في سبل الإدارة الحديثة، والتي يرغبان في مشاركتها مع الغالبية العظمى من المديرين والقادة على مستوى العالم، وقد استشهدا الكاتبان بعدد من النصائح والإرشادات التي قدماها في الكتاب ببعض الأمثلة ودراسات الحالة التي تؤكد صحة وفعالية ما توصلوا إليه من سبل ممتازة في إدارة الشركات.

كتاب "تاريخ شعبى لكرة القدم".. حكاية الجذور التاريخية

من ضمن الكتب المترجمة حديثًا، من تأليف ميكائيل كوريا، وترجمة محمد عبد الفتاح السباعي، وتدور أحداثه حول الجذور التاريخية لنشأة كرة القدم من القرنين الـ 15 و16، وربما ما قبل ذلك، إلى أن تطورت للشكل الحالي كصناعة كبرى تتدخل فيها السياسة بوجهها القبيح أحيانا.

وأجاب الكتاب عن عدة أسئلة منها: كيف كانت الكرة وسيلة لمقاومة العنصرية، وكيف تم توظيفها كأداة لخدمة نازية هتلر وفاشية موسوليني، كما يحكي عن لاعبين قتلهم هتلرعقابًا على مواقفهم السياسية.

ويتحدث الكتاب عن كرة القدم وكيف استخدمتها الجزائر كسلاح للتخلص من المستعمر الفرنسي، وكطريق نضال للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

العالم فى 2050

هو كتاب للصحفي المالي هاميش ماكراي، ويمثل مسحًا ثاقبًا لما قد يكون عليه العالم في العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة، وتحدث الكتاب عن توقعت ماكراي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان احتمالًا حقيقيًا، وأن الأوبئة تمثل تهديدًا، وأن المخاوف بشأن البيئة ستصبح قضية رئيسية.

كتاب السير على الأمواج

الكتاب عبارة عن مغامرة حقيقية مثيرة ومذهلة في أعالي البحار لفتاة بالغة من العمر سبع سنوات فقط تبدأ تفاصيلها بإبحار سوزان هيوود مع والديها وشقيقها في رحلة ثلاثية حول العالم وما تبع ذلك من تغير فى أسلوب حياة لمدة عقد من الزمن من خلال العواصف وحطام السفن والشعاب المرجانية والعزلة.