الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس": انتهاء أعمال الصيانة ببركة الرطل بمنطقة العباسية

توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي

انتهت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري، اليوم الأحد، من أعمال الصيانة ببركة الرطل بمنطقة العباسية، بمحافظة القاهرة.

كانت الشركة قد أعلنت، أمس، عن إجراء أعمال الصيانة في تمام الساعة الـ11 مساءً، على أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء والمواطنين، وطلبت الشركة من العملاء والمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنتهم.

كما نشرت الشركة أرقاماً للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، ويُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

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