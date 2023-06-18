الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويلتقي منتخب كرواتيا بنظيره الإسباني، في قمة نارية ستُقام على "فينورد" بهولندا، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا باريسيتش - ديماجوج فيجا - جوسيب سوتالو - يوسيب يورانوفيتش

خط وسط الملعب: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش

في خط الهجوم: إيفان بيريشيتش - ماريو باساليتش - أندري كراماريتش

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة

يذكر أن منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، بعدما تغلّب على إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما تأهل منتخب كرواتيا على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

في حين يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم الأحد، على ملعب "دي جرولش فيست"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُعد هذه النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث توّج منتخب البرتغال باللقب في النسخة الأولى، بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

بينما حصد منتخب فرنسا اللقب في النسخة الثانية، بعد فوزه على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

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