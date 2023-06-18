الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة كابلات هواتف في الساحل للمحاكمة

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة إحالة 2 لاتهامهما بحيازة وسرقة 11 «كابل تليفوني» مكونة من الرصاص والنحاس بالساحل، إلى المحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة الساحل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالقبض على شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما وقيادته ومُحمل عليها 11 كابل هواتف أرضية.

وبعد مواجهتهما ومناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات، اعترفا بسرقتها أثناء قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل، وبعد استدعاء مسؤول الشركة، يقيم في محافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وأضاف مسؤول الشركة أن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

حاكمة الساحل كابلات الهواتف عصابة

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

عبر صفحات الغش الإلكترونية.. تداول إجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

لليوم الـ291 على التوالي.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

الحوار الوطنى يناقش معوقات العمل الأهلى وقانون الإدارة المحلية اليوم

بالتنسيق مع "حياة كريمة".. قافلة لـ"طب أسنان القاهرة" فى الجيزة

حبس 4 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس