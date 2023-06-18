إجراءات من "الأوقاف" لمنع تداخل صفوف الرجال والسيدات بصلاة العيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الأوقاف على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.