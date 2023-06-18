الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 ملاحظين فى انقلاب سيارة أثناء توجههم للجنة الامتحانات بأسيوط

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث  انقلاب سيارة على الطريق يستقلها عدد من ملاحظى الثانوية العامة قادمين من مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج في طريقهم للجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط.

كانت الأجهزة المعنية في سوهاج، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات متابعة امتحان الثانوية العامة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل ملاحظين للثانوية العامة بطريق قرية الفراسية حاجر أبوليلة، بدائرة مركز شرطة ساقلته نتج عن الحادث 3 ملاحظين  بإصابات متنوعة، ما بين اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرح قطعى باليد اليمنى، اشتباه كسر بالركبة اليمنى.

 تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الواقعة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى لتلقي العلاج، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.

حادث انقلاب ملاحظى الثانوية العامة دار السلام محافظة سوهاج مستشفى ساقلته الأجهزة المعنية

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