الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 48 ألف سيجارة مجهولة المصدر داخل مخزن فى الإسكندرية

سجاير
سجاير

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2400 علبة سجائر متنوعة، بإجمالي 48000 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دوائر شرق لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط محل لحيازته عدد 2400 علبة سجائر متنوعة بإجمالى 48000 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر، عبارة عن 1100 علبة كليوباترا جولد، و1090 علبة كليوباترا كوين، و210 علب سوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإجراءات القانونية السجائر المهربة النيابة العامة بالإسكندرية جهولة المصدر سرعة طلب تحريات المباحث

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