وفد من أمريكا اللاتينية يزور مدينة العلمين الجديدة (صور)

استقبل المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، واللواء المحافظ خالد شعيب محافظ مطروح، وفدًا من سفراء أمريكا اللاتينية، يضم سفراء أوروجواي وكوبا وبنما وجواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وإكوادور وتشيلي، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، في زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

وبدأت الزيارة بشرح فيديو مفصل عن المشروعات الجارية بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، ثم تفقد الوفد المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة كالأبراج والممشى السياحي وجامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك تفقد مشروعي سكن مصر والإسكان المتميز.

تم استعراض المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتميز أمام وفد سفراء من دول أمريكا اللاتينية، وتضمنت تنفيذ 35 عمارة سكنية بإجمالي 840 وحدة سكنية في مشروع الإسكان المتميز بالعلمين.

وفيما يتعلق بمشروع سكن مصر، أوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أنه يتضمن تنفيذ 128 عمارة للإسكان المتوسط. وقد قام المهندس وائل سمير بعرض مخطط المدينة التراثية التي تتضمن نحو 70 منشأة، بما في ذلك البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية والمسرح الروماني والحي القديم ومجمع السينمات ومجمع الفنادق.

وتقع المدينة التراثية على مساحة 260 فدانًا، وتم تنفيذ جميع المباني بأحدث التقنيات المعمارية والهندسية على مستوى عالمي.

وانتقل وفد سفراء أمريكا اللاتينية بعد ذلك إلى الأبراج الشاطئية والتي تضم تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيبات والخدمات ويصل ارتفاع البرج إلى 250 مترًا ويضم تنفيذ 68 دورًا.

وتفضل رئيس جهاز مدينة العلمين بعرض مشروعات الداون تاون السكنية المقام على مساحة 404 أفدنة، حيث أشاد الوفد بالجهود المبذولة وسرعة الإنجازات على أرض الواقع وشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة