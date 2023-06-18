تعرف على أعراض وأسباب وﺧطورة فقدان السمع

يعاني بعض الناس من أعراض فقدان السمع الذي يحدث تدريجياً مع التقدم في السن، ويبحث الكثير لمعرفة أسباب ثقل السمع الأكثر انتشارا.

تعتبر الأذن من أجزاء الجسم الضعيفة والحساسة جداً لذلك يجب الحذر أثناء تنظيفها، وإذا تعرضت لتلك الأعراض المرضية يجب استشارة طبيبك على الفور،وهناك الكثير من الأعراض المبدائية التي تعطيك إشارة لفقدانك للسمع لذلك يجب أن تعرفها، وفقاً لموقع “forbes”.

أعراض فقدان السمع الأكثر انتشاراً وعلامته

1 - تضرر الأذان الداخلية الناتج عن تقدم العمر أو التعرض للضوضاء الصاخبة التي تعمل على تلف الخلايا العصبية.

2 - تراكم شمع الأذن مع مرور الوقت الذي يعمل على منع مرور الموجات الصوتية.

3 - الشعور المستمر بانسداد الأذن الذي يمنع وصول موجات الصوت إليك وتفقد فهم الأخرين.

4 - يصعب عليك سماع أصدقائك وخصوصاً في الخلفيات الصاخبة.

5 - تمزق في طبلة الأذن بسبب وخزها بعنف أثناء تنظيفها.

6 - صعوبة في السمع أو القدرة على فك رموز أصوات معينة.

7 - سماع أصوات مكتومة وغير واضحة.

8 - ألم في الأذن.

9 - الشعور وكأن كرة قطنية في الأذن.

أسباب ﻓﻘدان اﻟﺳﻣﻊ:

1 - التقدم في السن:

يزداد فقدان السمع سوءاً مع التقدم في العمر، وفقدان مرونة الأذن وتلف الشعيرات الدقيقة في الأذن.

2 - التعرض للأصوات الصاخبة:

قد يؤدي الاستماع إلى الصوت المرتفع لفترات طويلة إلى تلف الخلايا الشعرية في القوقعة.

3 - الالتهابات والاضطرابات:

تؤدي الإصابات التي يتم إهمال معالجتها، إلى فقدان السمع بسبب تراكم السوائل في الأذن الوسطى.

4 - تدخل مرضي

قد يكون الداء السكري وضعف الدورة الدموية من بين الأسباب المحتملة، وأسباب أخرى مثل التدخين وتأثيرات بعض الأدوية والحالات العائلية السابقة.