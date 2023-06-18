الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسئولو اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبًا فقط.

ويؤدي اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).