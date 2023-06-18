جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طفل غريق فى الجيزة

يكثف رجال مباحث الجيزه من جهودهم و يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفل غارقة بإحدى الترع بمدينة الصف، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طفل تعرض للغرق فى ترعة بإحدى قرى الصف، ويجري رجال المباحث بالجيزة تحريات لكشف ملابسات الحادث.

كانت البداية عندما ورد بلاغًا لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد غرق طفل في قرية بالصف، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلًا تم تحديد هويته، تعرض للغرق بالترعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.