الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى أحمد على: الإخوان ارتكبوا كارثة باستضافة قتلة السادات أثناء احتفالات أكتوبر

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن دور القوات المسلحة في 30 يونيو كان شديد الحكمة، بمعنى احترام الانتخابات ونتيجتها، وكانت الدولة تسير في طريق مظلم ، ومجلس الشعب أصبح يضم مجموعة غريبة إثر انتخابات غريبة، وسيطرت كل الجماعات، وأصبحت اللغة المستخدمة لغة غريبة، وأصبح يوجد تواطؤ ضد الشعب ، وكذلك أصبح واضح لكل ذي بصيرة أن محمد مرسي هذا لا يحكم، وأن هناك جماعة هي من تملي عليه قراراتها، وأناس تدعي أنهم مستشارين قضائيين ، وهم يؤلفون دستورا على مقاسهم.

 

وأضاف مجدي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن هناك بعض الكوارث التي ارتكبها الإخوان مثل كارثة استضافة كل قتلة السادات في الاستاد أثناء الاحتفالات بـ 6 أكتوبر، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع سوريا وإرسال متطوعين إليها، شعرنا وقتها بأن البلد تنتهي .

 

وأوضح أنه عندما تضع كل هذا الأحداث، تدرك أن 30 يونيو لحظة غير مسبوقة وغير ملحوقة في التاريخ الإنساني كله وليس التاريخ المصري فقط. 

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